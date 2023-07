PM é chamada após disparos de arma de fogo no Jardim Moretti

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 4h17 da madrugada deste domingo (30) no Jardim Moretti em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, no local, o solicitante relatou que estava na frente do estabelecimento quando visualizou uma caminhonete Hillux de cor vermelha passar em frente ao local e uma pessoa que estava no interior da mesma efetuou dois disparos com arma de fogo. Quando a mesma passava pelo bairro Jardim Moretti, próximo às residências, efetuou mais três disparos e, em seguida, seguiu pela rodovia sentido a cidade de Bom Sucesso.

Relatou ainda que tais pessoas não eram clientes do estabelecimento.