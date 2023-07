Desentendimento de casal termina em briga com vizinho

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul, às 23h47 desta sexta-feira (21) na Rua Sabiá.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada para dar atendimento em uma situação de violência doméstica, onde o solicitante estava em sua casa quando ouviu o vizinho da residência ao lado discutindo com sua esposa. Então este foi saber o que estava acontecendo, momento em que os vizinhos passaram a discutir e se agredirem na via pública.

No local foi necessário atendimento por parte da equipe do SAMU. As partes foram orientadas.