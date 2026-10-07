Delegacia de Jandaia prende investigado por roubo contra idosa

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, efetuou, nesta quarta-feira (7), a prisão preventiva de um homem investigado pela prática de roubo contra uma idosa, após representação formulada pela PCPR e deferida pelo Poder Judiciário.

O crime ocorreu no dia 6 de setembro de 2026, em Jandaia do Sul. Na ocasião, a vítima, de 67 anos, caminhava pela via pública quando foi abordada por um indivíduo em uma motocicleta, que puxou violentamente sua bolsa, provocando sua queda ao solo.

A vítima bateu a cabeça e precisou ser encaminhada para atendimento hospitalar.

Durante as investigações, a PCPR analisou imagens de câmeras de segurança, reconstruiu o trajeto utilizado pelo autor e identificou a motocicleta empregada no crime.

O aprofundamento das diligências permitiu identificar e indiciar o suspeito, além de vincular o mesmo veículo a outro crime patrimonial ocorrido em Mandaguari poucos dias depois.

Diante dos elementos colhidos e do risco concreto de reiteração delitiva, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado.

Com o deferimento da medida pelo Poder Judiciário, agentes da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul deram cumprimento ao mandado na data de hoje.

O indiciado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.