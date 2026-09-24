Criança morre após ser atacada por pit bull em Apucarana

Uma criança morreu após ser atacada por um cachorro da raça pit bull na tarde desta quinta-feira (24), em Apucarana. O caso aconteceu no bairro Viverti, nas proximidades do Solo Sagrado.

Segundo informações do TnOnline, o menino estava brincando com o animal no quintal da residência quando o ataque começou.

Durante a tentativa de socorrer a criança e entrar no imóvel, o muro da residência precisou ser derrubado. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar atendimento.

Apesar dos esforços de socorro, a criança não resistiu e morreu.

A ocorrência segue em andamento, e equipes permanecem no local para os levantamentos e demais providências.