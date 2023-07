Condutor é preso por embriaguez ao volante após colidir Fusca em árvore

No início da noite deste sábado (08), uma equipe policial foi acionada para atender um acidente de trânsito na Rua das Orquídeas, no Jardim da Felicidade (mutirão) em Jandaia do Sul. Segundo informações do registro, o condutor identificado foi encontrado fora do veículo VW Fusca em visível estado de embriaguez.

De acordo com o relato do motorista, um outro veículo teria descido em alta velocidade atrás do seu carro, causando a colisão e fazendo-o perder o controle, resultando em uma batida em uma árvore. No entanto, testemunhas residentes no local afirmaram que não houve colisão entre os dois veículos, apenas o condutor perdeu o controle do seu carro e atingiu a árvore.

Durante vistoria no automóvel, os policiais visualizaram várias latas de cervejas vazias sob o banco traseiro e no assoalho do banco do passageiro. O homem foi conduzido ao PAM, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

A médica responsável pelo atendimento solicitou o encaminhamento ao Hospital da Providência, em Apucarana, para realizar exames de raio-X. No entanto, o condutor se negou a ir ao hospital, sendo informado pela médica que era seu direito recusar o atendimento, mas que a situação seria relatada em seu prontuário médico. Após a recusa, aceitou acompanhar a equipe policial até a sede da segunda Companhia da Polícia Militar para dar continuidade aos procedimentos necessários.

Foi oferecido ao condutor o teste do etilômetro que indicou 0,71 Mg/l, configurando crime de trânsito. Diante disso, foi dada voz de prisão ao condutor e ele foi encaminhado à Delegacia de Jandaia do Sul no banco traseiro da viatura, sem o uso de algemas, para as devidas providências legais.