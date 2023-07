Com sintomas de embriaguez, homem agride esposa e leva filhas em veículo

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h30 desta quinta-feira (20).

Conforme a PM, compareceu à Sede da 2a Cia PM a senhora relatando que nesta data, por volta das 17 horas, acabou ocorrendo um desentendimento com seu marido, pelo fato dele ter chegado em casa com sintomas de embriaguez alcoólica, sendo que ele acabou a agredindo e tentou enforcá-la, sendo que suas filhas menores de 6 e 8 anos ao presenciarem o fato começaram a gritar para que o pai parasse de agredir a mãe.

A solicitante relatou que após a agressão acabou caindo ao chão, momento em que o agressor pegou as filhas, colocou em um veículo e saiu do local tomando rumo ignorado, sendo que posteriormente a solicitante teve a informação que estaria na casa de um amigo. Diante disso, a solicitante juntamente com familiares foram ao local e pegaram suas filhas no local com integridade física mantida.

Não soube precisar o paradeiro de XXX. Foi confeccionado o BOU e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil deste Município para procedimentos cabíveis. A vítima foi devidamente orientada.