Colisão traseira deixa dois feridos na BR-369, entre Jandaia e São José

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente que ocorreu por volta das 16h40 desta terça-feira (6) na BR-369, entre a cidade de Jandaia do Sul e o Distrito São José.

Conforme informações, o capô de uma caminhonete abriu, fazendo com que o condutor freasse o veículo, uma van que trafegava logo após também freou, mas a motocicleta vinha atrás não conseguiu parar e colidiu na traseira da van.

Equipes do SAMU e Brigada Comunitária foram ao local, onde encontraram o condutor da moto inconsciente. Ele foi atendido por uma médica do SAMU e encaminhado ao hospital. Uma menina, de 11 anos, que também estava na moto não se feriu com gravidade.

O rapaz e a criança seriam moradores de Cambira.