Colisão na PR-317 deixa três mortos após carro pegar fogo na região de Maringá

Um grave acidente envolvendo dois automóveis terminou com três pessoas mortas na manhã deste domingo (20), na rodovia PR-317, no trecho entre os municípios de Santo Inácio e Nossa Senhora das Graças, na região de Maringá.

Segundo informações apuradas pelas equipes de resgate, os veículos colidiram frontalmente. Com a força do impacto, um dos automóveis pegou fogo e foi rapidamente consumido pelas chamas.

Duas das vítimas estavam no veículo que incendiou. A terceira vítima ocupava o outro automóvel envolvido na colisão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes da Defesa Civil foram acionados para atender a ocorrência, mas, quando chegaram ao local, apenas puderam constatar os óbitos.

As identidades das três vítimas ainda não haviam sido divulgadas oficialmente até a publicação da ocorrência.

O local foi isolado para o trabalho das equipes responsáveis pelo atendimento e pela investigação. As circunstâncias e a dinâmica da colisão ainda não foram esclarecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades de trânsito e pela Polícia Científica.

Com informações do TNOnline.