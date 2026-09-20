Colisão na PR-317 deixa três mortos após carro pegar fogo na região de Maringá

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Foto reprodução

Um grave acidente envolvendo dois automóveis terminou com três pessoas mortas na manhã deste domingo (20), na rodovia PR-317, no trecho entre os municípios de Santo Inácio e Nossa Senhora das Graças, na região de Maringá.

Segundo informações apuradas pelas equipes de resgate, os veículos colidiram frontalmente. Com a força do impacto, um dos automóveis pegou fogo e foi rapidamente consumido pelas chamas.

Duas das vítimas estavam no veículo que incendiou. A terceira vítima ocupava o outro automóvel envolvido na colisão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes da Defesa Civil foram acionados para atender a ocorrência, mas, quando chegaram ao local, apenas puderam constatar os óbitos.

As identidades das três vítimas ainda não haviam sido divulgadas oficialmente até a publicação da ocorrência.

O local foi isolado para o trabalho das equipes responsáveis pelo atendimento e pela investigação. As circunstâncias e a dinâmica da colisão ainda não foram esclarecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades de trânsito e pela Polícia Científica.

Com informações do TNOnline.

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