Carro e moto colidem na Tancredo Neves

Nesta terça-feira (4), às 12h50, foi registrado um atendimento de acidente de trânsito na Avenida Tancredo Neves, Centro, Jandaia do Sul. A equipe policial militar foi acionada pela central para atender a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que uma pessoa, cujo nome não foi mencionado, estava sendo atendida pelo SAMU. De acordo com o outro envolvido no acidente, ele estava conduzindo seu carro pela Rua Presidente Kennedy e cruzou a Avenida Tancredo Neves, colidindo com a motocicleta da condutora.

Com base nas informações obtidas, a equipe confeccionou o Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) e preencheu o documento referente ao acidente.

É importante lembrar os motociclistas que a moto, por ser um veículo pequeno, pode ser facilmente ocultada pelo ponto cego do carro ou caminhão, portanto, todo cuidado é pouco.