Um caminhão bateu em um barranco na BR-369, Contorno do Recanto do Geremias, nesta sexta-feira (28).

O motorista contou que ficou sem freios e “jogou” o veículo no barranco antes de chegar na curva.

A Brigada Comunitária (Defesa Civil) foi ao local e tomou as medidas necessárias para a segurança do local. Ninguém se feriu com gravidade.