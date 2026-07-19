Câmera instalada em frente à residência leva moradora a acionar a Polícia em Cambira

Uma moradora de Cambira procurou a Polícia Militar na tarde deste sábado (18) para denunciar um possível descumprimento de medida protetiva de urgência por parte de seu ex-convivente.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou que um técnico de telefonia esteve em frente à sua residência, às margens da PR-170, para instalar uma câmera de monitoramento em um poste. Segundo a denunciante, o equipamento teria sido colocado a pedido do ex-companheiro, que não estava presente durante a instalação.
No momento da verificação da ocorrência, os policiais constataram que a câmera não estava apontada diretamente para a residência. No entanto, a moradora afirmou que o equipamento possui sistema de rotação da lente, permitindo alterar o campo de visão a qualquer momento.
Ela também informou aos policiais que, da forma como o equipamento está instalado, já seria possível visualizar parte do quintal de sua casa, situação que, segundo a vítima, representa uma violação da medida protetiva concedida pela Justiça contra o ex-convivente.
Diante da denúncia, a equipe policial registrou o Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) e orientou a mulher quanto aos procedimentos legais cabíveis. O caso deverá ser analisado pelas autoridades competentes para apurar se houve, de fato, o descumprimento da decisão judicial que determinou as medidas protetivas de urgência.
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