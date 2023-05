Biz adulterada é abandonada em quintal de residência

Nesta quinta-feira (25), policiais militares de Jandaia do Sul estavam em patrulhamento na Rua Newton Marques da Silva, quando a equipe foi informada por uma senhora, que havia chegado em sua residência e se deparado com uma motoneta Honda Biz no quintal.

Após uma verificação minuciosa, foi constatado que a numeração do chassi estava suprimida, aparecendo somente os três últimos números, que não condiziam com a placa do veículo.

A solicitante entrou em contato com familiares para tentar descobrir a procedência da motoneta, mas todos desconheciam a origem do veículo.

Diante dos fatos, a motoneta foi recolhida e encaminhada à Delegacia de Jandaia do Sul para as providências necessárias ao caso.