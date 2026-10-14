Aquaplanagem pode ter causado acidente fatal com quatro feridos na PR-444

Um grave acidente envolvendo dois veículos deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas na manhã desta quarta-feira (14), na rodovia PR-444, na saída de Arapongas em direção a Mandaguari. A colisão frontal pode ter sido provocada pela aquaplanagem, em razão da pista molhada pelas chuvas.

De acordo com as informações divulgadas pelo TNOnline, um dos veículos, um Fiat Mobi, teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária, atingindo frontalmente o outro automóvel. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

O motorista do Fiat Mobi morreu no local. Outras quatro pessoas estavam envolvidas na ocorrência, sendo que duas sofreram ferimentos moderados e precisaram ser encaminhadas para atendimento hospitalar em Arapongas. Uma delas apresentava suspeita de trauma no tórax, enquanto a outra sofreu uma fratura em um dos membros superiores.

As outras duas pessoas envolvidas recusaram atendimento médico, conforme as informações da equipe de resgate.

O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Mandaguari, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Arapongas e da concessionária EPR.

A pista molhada pode ter contribuído para a ocorrência, mas as causas do acidente ainda dependem da apuração das autoridades competentes.