Apucarana registra furtos e danos ao patrimônio no último plantão policial

O relatório de imprensa divulgado pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), referente ao período entre as 06h de terça-feira (06) e as 05h59 desta quarta-feira (07), aponta o atendimento de 7 ocorrências em Apucarana. Entre os principais destaques estão furtos qualificados em alvos públicos e privados, além de situações de dano ao patrimônio.
Furtos e Tentativas em Prédios Públicos e Templos
Em Apucarana, as forças de segurança atenderam a diferentes invasões ao longo do dia e da madrugada:
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Escola Municipal Dinarte Pereira de Araújo: No Loteamento Biguaçu, a diretora da unidade constatou que um indivíduo acessou o forro do prédio utilizando um suporte de metal e arrombou o alçapão da lavanderia. Do local, foi furtado um botijão de gás prata. O autor não conseguiu acessar as demais dependências da escola por estarem trancadas.
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Pátio de Máquinas da Prefeitura: Já na madrugada de quarta-feira (07), no Jardim Diamantina, vigilantes notaram a presença de um suspeito no pátio municipal. O indivíduo fugiu ao ser percebido, mas deixou para trás o cadeado do galpão de tintas arrombado.
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Templo Religioso no Jardim das Flores I: Uma moradora acionou a equipe após notar a falta de energia na igreja. Ao averiguar, seu marido flagrou um suspeito fugindo. A grade de proteção do local foi danificada e fiação elétrica cortada, mas nenhum objeto foi levado.
Ações em Estabelecimentos Comerciais e Vítima de Carona
Outros registros de furto mobilizaram as equipes em Apucarana:
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Posto de Combustível em Obras: Na Avenida Minas Gerais, invasores abriram um buraco na parede dos fundos de um posto da Rede Seven e levaram cerca de 30 metros de fiação elétrica e uma luminária de jardim. O sistema de monitoramento no local ainda não estava em operação.
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Furto após Carona: Nas imediações da Praça 28 de Janeiro, um motorista deu carona a um homem em situação de rua. Após desembarcar o passageiro próximo à UPA, a vítima percebeu o desaparecimento de sua pochete, que continha documentos, R$ 640,00 em espécie e um celular Samsung.
Agressão e Desentendimentos
Além dos crimes contra o patrimônio, a PM registrou outras ocorrências na região:
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Agressão no Núcleo João Paulo I: Um homem de 31 anos relatou ter sido agredido com socos e chutes por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta enquanto ele estava em um bar. Os suspeitos fugiram em seguida.
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Desinteligência no Jardim Ponta Grossa: Um desacordo entre um ex-casal sobre o prazo de desocupação de um imóvel exigiu a intervenção policial para mediação e orientação das partes.
Em todos os casos em que os autores fugiram, a Polícia Militar realizou patrulhamentos pelas imediações, mas ninguém foi localizado até o encerramento do relatório. As vítimas e responsáveis receberam as devidas orientações sobre os procedimentos legais.