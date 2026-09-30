Leilão de terrenos industriais de Jandaia do Sul tem nova data; cadastramento já está aberto

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Indústria, Comércio e Turismo, anunciou a nova data para a realização do Leilão de Terrenos Industriais do município. O certame está marcado para o dia 24 de novembro de 2026, na Sala de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal. As empresas interessadas já podem realizar o cadastramento prévio para participar do processo.

A iniciativa integra o Programa de Desenvolvimento Econômico de Jandaia do Sul (PRODEJAN), regulamentado pela Lei Municipal nº 3.802/2025. O programa busca criar condições para a expansão de empresas já instaladas no município e para a atração de novos empreendimentos, com foco na geração de empregos, renda e desenvolvimento econômico.

Entre os benefícios previstos estão subvenção de 70% a 90% sobre o valor do imóvel, além da possibilidade de pagamento à vista, com 30 dias de carência, ou parcelamento em até 48 meses, com 12 meses de carência. Também estão previstos incentivos tributários, conforme as condições estabelecidas pelo programa.

As empresas beneficiadas poderão contar com isenção de IPTU por cinco anos para imóveis localizados na área urbana e por dez anos para empreendimentos no Distrito de São José. O programa prevê ainda isenção de até 100% do ISS incidente sobre a construção civil e redução de 50% na base de cálculo do ITBI.

Para participar da licitação, as empresas deverão realizar o credenciamento prévio, mediante protocolo da documentação exigida. Entre os documentos estão o Contrato Social, Balanço Patrimonial, comprovante de funcionários registrado no eSocial e a Planilha Técnica Quantitativa e Qualitativa. A análise dessas informações faz parte do processo de habilitação dos interessados.

Mais informações sobre o leilão, documentação necessária e cadastramento podem ser obtidas presencialmente no Departamento de Indústria e Comércio, localizado na Praça do Café, nº 22, ou pelo telefone (43) 3432-7398.