AMUVI entrega 800 cobertores aos Asilos do Vale do Ivai

A Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI) entregou 800 cobertores para os 13 Asilos que abrigam cerca de 550 idosos no vale do Ivaí, ação aconteceu na sede da AMUVI em Apucarana e contou com a presença de Prefeitos, vice-prefeitos e gestores das entidades beneficiadas.

O presidente da Amuvi, Prefeito Lauro Junior ao lado do vice-presidente, Prefeito Emerson Toledo, representando os 26 prefeitos da associação, agradeceu ao Deputado Sergio Souza que junto ao Banco Itaú conseguiu a doação dos cobertores.

Os municípios que receberam as doações foram Apucarana 100 unidades, Califórnia 40, Faxinal 60 (2 asilos), Ivaiporã 60, Grandes Rios 40,

Jandaia do Sul 50, Kaloré 50, São João do Ivaí 40, Marilândia 50, Rosário do Ivaí 40, Rio Bom 50 e Bom Sucesso 40.