Alambique Estância Moretti em novas estruturas

Na última segunda-feira, 21 de agosto de 2023, foi uma data que vai ficar na história da Cachaça Estância Moretti, data essa onde foi iniciado a produção do destilado nas novas estruturas do Alambique Estância Moretti.

Projeto iniciado em 2021, com o objetivo de fabricar a matéria-prima que futuramente, após todos os processos, será degustada pelos apreciadores de cachaça de todo pais.

Com uma área de plantio de mais de 30 mil metros quadrados, tudo foi pensado nos mínimos detalhes, desde a escolha da cana-de-açúcar até o processo de destilação, que manteve os padrões tradicionais, com uma boa pitada de modernidade nos processos, tudo isso para que possamos levar aos nossos clientes um produto de qualidade de premiado no cenário nacional.

Desde o plantio, moagem, processo de fermentação e destilação, tudo está sendo minuciosamente acompanhado pelo casal, Luiz Carlos Moretti e Rosangela Villar Moretti. O Sr. Luiz Carlos diz que: “todo processo requer um acompanhamento de perto, ainda mais por se tratar da primeira safra que estamos fazendo, para nós, é realmente uma realização de um sonho”. Moretti é responsável por todo processo de plantio, colheita, alimentação da caldeira a vapor e moagem da cana.

Após esse processo, quem fica responsável pelo preparo do caldo, e fermentação é a Sra. Rosangela que com muito orgulho comenta: “é realmente muito gratificante ver nosso sonho se tornando realidade, ver o caldo fermentando e após os processos, conseguirmos degustar a verdadeira cachaça direto da bica, literalmente.”

Durante toda a semana, nosso grande parceiro, o Sr. Natanael Bonicontro, da Cachaça Companheira, se fez presente, deixando seus compromissos para acompanhar o processo da Estância Moretti, para que tudo pudesse sair da melhor maneira possível, Sr. Natanel é um grande incentivador da produção de cachaça do Alambique Estância Moretti e participou de todo processo de projeto, execução, plantio e agora o processo de destilação.

Agora é só o começo, serão mais de 450 toneladas de cana, e aproximadamente 20 mil litros de cachaça pura, que irá passar pelo processo de envelhecimento.

Para a Cachaça Estância Moretti, é um orgulho poder estar no cenário nacional entre as melhores cachaças do Brasil.

Mas o trabalho continua, o processo entrou em sua primeira semana e tende a se estender até o final do mês de Outubro.

Em breve as instalações do Alambique Estância Moretti estarão abertas ao público, para que todos possam conhecer.

Enquanto isso, aproveite as fotos e acompanhe nossas redes sociais para conhecer um pouco mais do processo de fabricação da Cachaça Estância Moretti.