Acolhe Jandaia: Pessoas em situação de rua serão acolhidas no Salão do Guadalajara

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Assistência Social, está preparando, pelo 3° ano consecutivo o Programa “Acolhe Jandaia “.

Como nos anos anteriores, a partir do mês de junho e quando as temperaturas estiverem abaixo de 10 graus, as pessoas em situação de rua serão acolhidas, esse ano, no Salão Comunitário do Guadalajara (próximo ao Colégio Unidade Polo) com horário de acolhimento das 17:00 às 19:00 horas. Os acolhidos receberão pouso, banho quente, cobertor, alimento (jantar), doação de roupas e o café da manhã na saída.

O Departamento de Assistência Social disponibilizará dois técnicos que farão a triagem e um segurança que ficará a noite toda no local do acolhimento. Se você conhecer algum morador em situação de rua que necessite deste serviço, entre em contato com o Departamento de Assistência Social ou pelo celular 43 99916-5045

Com esse frio que se aproxima vamos ajudar a aquecer nossos irmãos mais necessitados.