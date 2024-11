No final da tarde desta sexta-feira (1) o SAMU de Jandaia do Sul atendeu um acidente de trânsito que envolveu um veículo e uma bicicleta na Rua João Bispo Pinheiro, no Jardim Villar.

Um menino de 11 anos, que estava na bicicleta, sofreu contusões e escoriações e foi levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.

O motorista do veículo parou, prestou socorro e permaneceu no local.

.