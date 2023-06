Acidente de trânsito é atendido pela PM na Praça do Café

Na noite desta segunda-feira (12) a Polícia Militar de Jandaia do Sul atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito.

Conforme as informações, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor vermelha, e um veículo GM/Corsa, que transitava pela Avenida Anunciato Sonni no sentido centro-bairro.

Segundo relatos, a motocicleta trafegava pela Praça do Café em direção à rotatória quando ocorreu a colisão com o veículo. O condutor da moto, de 34 anos, e o motorista do Corsa, de 57, não sofreram nenhum tipo de ferimento.

No entanto, os dois veículos envolvidos tiveram danos, e as partes envolvidas foram orientadas pela equipe de atendimento quanto à confecção do BATEU online, um procedimento da Polícia Militar que permite o registro de acidentes de trânsito sem vítimas diretamente pela internet.

Após receberem as orientações necessárias, as partes foram liberadas no local do acidente.