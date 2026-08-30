Conhecido pela prática de furtos, homem é abordado e liberado por ausência de irregularidades

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Um homem de 36 anos foi abordado pela Polícia Militar na noite deste sábado (29), em Jandaia do Sul, após moradores relatarem a presença de um indivíduo em atitude suspeita nas proximidades da Vila Santo Antônio.
A ocorrência foi registrada por volta das 21h42, na Rua Doutor Clementino Schiavon Puppi, na região central da cidade. Segundo a PM, populares informaram que o homem, que aparentava estar em situação de rua, circulava pelo local carregando uma mochila nas costas.
Durante patrulhamento, a equipe realizou diligências e localizou o suspeito. Conforme o registro policial, ele já é conhecido no meio policial por envolvimento em ocorrências de furto.
Foi realizada busca pessoal e consulta aos sistemas policiais. Nenhum material ilícito foi encontrado com o homem e também não havia mandado de prisão em aberto contra ele.
Diante da ausência de irregularidades, o homem foi orientado pelos policiais e liberado no próprio local.
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