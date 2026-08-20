Identificadas as três mulheres que morreram em acidente na região de Maringá

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Três mulheres morreram após o carro em que estavam capotar e cair em uma valeta cheia de água às margens da BR-376, em Mandaguaçu, na região de Maringá. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (20).
As vítimas foram identificadas como Maria Clara de Almeida, de 26 anos; Maria Eduarda da Silva Vanderlei, de 21 anos; e Larissa Viana. Duas delas eram estudantes da Universidade Estadual de Maringá (UEM).
O acidente só foi percebido ao amanhecer, quando pessoas que passavam pelo local visualizaram as rodas do veículo acima da água e acionaram as equipes de resgate. As três ocupantes foram encontradas já sem vida dentro do carro. O Corpo de Bombeiros realizou buscas na região e confirmou que não havia outras vítimas.
Segundo as informações divulgadas, a valeta é resultado da erosão do solo em uma caixa de contenção de água existente às margens da BR-376. Com o passar do tempo, a erosão teria ampliado o local, formando uma área de represamento.
Os corpos das três vítimas permaneciam no Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá, aguardando a liberação para as famílias. Até a publicação das informações, os horários e locais dos velórios e sepultamentos ainda não haviam sido divulgados.
Fonte: GMC Online.
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