Cidadania, PL, MDB e PSC definem seus pré-candidatos

Coligação confirma André Saddi e Zeza da Farmácia como pré-candidatos a prefeito e vice

Na tarde deste sábado (12) foram realizadas as convenções dos partidos PSC, MDB, PL e Cidadania, que fecharam coligação. O evento foi realizado na Afujam e contou com a presença do deputado estadual Delegado Jacovós, prefeito Benedito José Pupio, do coordenador regional do Cidadania Willian Caetano, que esteve representando o deputado estadual TercílioTurini e o deputado federal Rubens Bueno, além de lideranças locais e regionais.

André Saddi e Zeza da Farmácia consolidaram suas pré-candidaturas ao executivo municipal e a coligação conta com duas chapas de vereadores, uma pelo Cidadania com 14 pré-candidatos e outra pelo PL (Partido Liberal) também com 14 nomes. Agora seguem para registro na Justiça Eleitoral.

André Saddi disse que este é um momento histórico para a democracia de Jandaia do Sul, ao apresentar pré-candidata a vice “Hoje é um dia histórico para a democracia de nossa cidade, tínhamos sempre em mente ter uma vice, que tivesse o mesmo desejo que o nosso, de construir uma cidade diferente, que tivesse humildade, serenidade nas ações e firmeza nas palavras. E foi assim que conhecemos e convidamos a Zeza para ser nossa pré-candidata a vice-prefeita, uma pessoa que tem uma família linda e uma história de vida construída com muito trabalho. E ela aceitou este desafio de trilhar este caminho conosco,”disse André.

Em seu discurso, Zeza enfatizou que só decidiu aceitar o convite por acreditar que a política pode mudar a vida das pessoas. “Aceitei ser pré-candidata a vice por acreditar que podemos fazer mais pelas pessoas, a política se feita da forma correta pode mudar a vida das pessoas e o futuro da cidade. Nunca me envolvi com política, mas sempre gostei de gente, de conversar e atender a todos da mesma forma. Eu e o André temos um mesmo pensamento, de que nossa cidade pode se desenvolver ainda mais, e por acreditar nisso estou à disposição e quero participar ativamente do dia-a-dia do município,” finalizou Zeza.

A composição dos pré-candidatos a vereadores ficou assim:

CIDADANIA: Camila Campaner, Célia da Cooperval, Cirlei da Reciclagem, Filipe da Saúde, Gustavo Has, João Agua Doce, Maria Tcha, Nivan da Farmácia, Porrão Borracheiro, Professor Claudio Gobetti, Professor Coca, Professor Welton, Romecildo da Brasiltelecom e TukaBalieiro

PARTIDO LIBERAL:Adenilson Vicente, Ana Xavier, Andréa Miotti, Bruna Crivelaro, Dreyer, Grego do Lavacar, Leka do bar, Marcio Oliveira da Rádio, Maria Barbosa, Nayara Gutierrez, Osmar do Lar, Professor José, Roni do João Bolinha e Wal da Vila.

