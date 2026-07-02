Vítima de atropelamento na BR-376, em Jandaia do Sul, morre no hospital

O homem que ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma caminhonete GM S-10 na manhã desta quarta-feira (1º), na BR-376, em frente ao Café Jandaia, em Jandaia do Sul, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
A vítima foi identificada como Valter Ruiz Vidigal (irmão do Fuinha). O atropelamento ocorreu por volta das 11h30 e mobilizou equipes da Defesa Civil e da concessionária Motiva, que prestaram os primeiros atendimentos ainda no local.
Diante da gravidade do quadro clínico, a equipe do aeromédico realizou o transporte da vítima para um hospital de referência.
Apesar de todos os esforços das equipes de resgate e da equipe médica, Valter Ruiz Vidigal não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade hospitalar.
As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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