Ladrão cai e moto é recuperada em Jandaia. Três foram detidos

A rápida ação da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e na detenção de três suspeitos na noite desta quarta-feira (1), em Jandaia do Sul. Todos menores.
De acordo com as informações apuradas, os três envolvidos fugiam após o roubo da motocicleta. Um dos suspeitos conduzia a moto roubada, enquanto os outros dois davam apoio em um automóvel Peugeot.
Durante a fuga, na BR-369, na saída de Jandaia do Sul para Bom Sucesso, o motociclista perdeu o controle da direção e caiu. Policiais militares, que estavam logo atrás acompanhando a movimentação dos suspeitos, realizaram a abordagem e prenderam os três envolvidos.
O condutor da motocicleta sofreu ferimentos em decorrência da queda e precisou de atendimento médico. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros socorros no local.
Mais informações em breve
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