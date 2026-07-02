Três adolescentes presos após assalto em Jandaia. Saiba de todos os detalhes

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e na apreensão de três adolescentes suspeitos de envolvimento em um assalto registrado na noite desta quarta-feira (1º), no Centro de Jandaia do Sul.
De acordo com a PM, a equipe foi acionada pelo COPOM após um roubo ocorrido na Rua Dr. Clementino Schiavon Puppi. A informação inicial era de que três criminosos, utilizando um automóvel Peugeot 206 prata, haviam rendido a vítima e fugido levando uma motocicleta Honda CG 160 Titan.
Durante as buscas, os policiais receberam a informação de que os suspeitos seguiam em direção à Avenida da Amizade. Ao se aproximarem do trevo de acesso à rodovia que liga Jandaia do Sul a Bom Sucesso, os militares avistaram a motocicleta roubada e o Peugeot deixando a avenida e entrando na rodovia.
O condutor da motocicleta, que não utilizava capacete, acelerou ao perceber a presença da viatura e tentou fugir, chegando a ultrapassar o automóvel pela faixa contínua. Pouco depois, a equipe concentrou a abordagem no Peugeot, que parou cerca de 200 metros adiante. Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, desembarcaram do veículo e foram apreendidos.
Na sequência, os policiais localizaram um terceiro adolescente, de 15 anos, caído na rodovia ao lado da motocicleta roubada, que apresentava diversos danos após a queda. Ele sofreu escoriações no rosto e nos braços, foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima. Após atendimento médico, também foi levado à Delegacia de Polícia Civil.
Durante as buscas na região, a arma utilizada no crime não foi localizada. No entanto, dentro do Peugeot os policiais encontraram uma faca do tipo adaga militar, que foi apreendida, além de dois aparelhos celulares que estavam com os ocupantes do veículo.
Segundo a Polícia Militar, o adolescente que conduzia a motocicleta confessou a participação no roubo. A motocicleta recuperada e o Peugeot utilizado na ação também foram apreendidos e encaminhados à Delegacia.
A vítima compareceu à delegacia e relatou que havia acabado de estacionar a motocicleta quando foi surpreendida por três indivíduos. Conforme seu depoimento, um dos suspeitos, vestido com camiseta preta, gritou “perdeu, perdeu” enquanto apontava uma faca em sua direção, obrigando-o a entregar a motocicleta antes da fuga.
O Conselho Tutelar foi acionado para localizar os responsáveis pelos adolescentes, residentes nas cidades de Mandaguari, Sarandi e Santa Cruz de Monte Castelo. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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