Comitê Gestor da Lei Geral discute diretrizes para desenvolvimento econômico de Jandaia do Sul

Nesta última segunda-feira, 29 de junho, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, o Comitê Gestor da Lei Geral se reuniu para debater diretrizes voltadas ao fortalecimento das políticas públicas municipais e ao fomento do desenvolvimento econômico local.
Durante o encontro, foram discutidos objetivos estratégicos com foco na ampliação dos diferenciais do município, no incentivo ao desenvolvimento sustentável e na geração de novas oportunidades de crescimento.
A reunião também abordou a importância da captação de recursos e da adoção de soluções que contribuam para o avanço do município, fortalecendo sua competitividade e promovendo melhorias para a população.
Com as ações debatidas, o Comitê reforça o compromisso de contribuir para que Jandaia do Sul siga avançando e se consolide como referência em desenvolvimento no Vale do Ivaí.
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