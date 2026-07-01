Ciclista fica ferido após acidente com carro na Praça do Café, em Jandaia do Sul

Ladrão cai e moto é recuperada em Jandaia. Três foram detidos
A rápida ação da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e na detenção de três suspeitos na noite desta quarta-feira (1),...
Comitê Gestor da Lei Geral discute diretrizes para desenvolvimento econômico de Jandaia do Sul
Nesta última segunda-feira, 29 de junho, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, o Comitê Gestor da Lei Geral se...
Ciclista fica ferido após acidente com carro na Praça do Café, em Jandaia do...
Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e um ciclista mobilizou a Brigada Comunitária de Jandaia do Sul no início da tarde desta quarta-feira...
Homem é atropelado por caminhonete na BR-376, em Jandaia do Sul; estado é grave
Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma caminhonete GM S-10 na manhã desta quarta-feira (1º), na BR-376, em frente ao Café...
Nova regra para capacetes entra em vigor; veja o que muda para motociclistas
A partir desta quarta-feira (1º), entra em vigor em todo o Brasil uma nova regra do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)...
Com mandado de prisão, homem é preso na Praça do Café
A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu, na manhã desta quarta-feira (1), um mandado de prisão contra um homem de 42 anos no...
Frio volta na sexta-feira segundo o Simepar
Segundo o Simepar, na quinta-feira, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que se desloca pelo oceano, mantém o tempo instável com pancadas...
Homem denuncia agressão após reclamar de cão solto em rua de Jandaia do Sul
Um morador do Jardim das Flores, em Jandaia do Sul, procurou a Polícia Militar na tarde de terça-feira (30) após, segundo relato, ser agredido...