Ciclista fica ferido após acidente com carro na Praça do Café, em Jandaia do Sul

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Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e um ciclista mobilizou a Brigada Comunitária de Jandaia do Sul no início da tarde desta quarta-feira (1º).
A ocorrência foi registrada por volta das 13h, na Praça do Café. No local, os socorristas prestaram atendimento a um homem de 30 anos, que conduzia a bicicleta no momento da colisão.
Apesar do impacto, a vítima sofreu apenas ferimentos leves e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.
As circunstâncias que provocaram a colisão entre o carro e a bicicleta não foram informadas.
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