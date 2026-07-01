Homem é atropelado por caminhonete na BR-376, em Jandaia do Sul; estado é grave

Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma caminhonete GM S-10 na manhã desta quarta-feira (1º), na BR-376, em frente ao Café Jandaia em Jandaia do Sul.
O acidente aconteceu por volta das 11h30. Logo após o atropelamento, equipes da Defesa Civil e da concessionária Motiva foram mobilizadas para prestar os primeiros socorros à vítima.
Devido à gravidade dos ferimentos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionou a equipe do aeromédico para dar apoio ao atendimento e realizar o encaminhamento do homem a uma unidade hospitalar de referência.
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