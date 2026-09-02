Jandaia do Sul abre Semana da Pátria com apresentações e convite para o desfile...
A Semana da Pátria foi aberta oficialmente nesta terça-feira (1º), em Jandaia do Sul. O evento, realizado no Auditório Municipal, na Praça do Café,...
VISITA ESPECIAL NA UNIFORMES.COM!
Tem novidade chegando! No dia 02/09, a partir das 16h, vamos receber uma visita muito especial: Influenciador digital Matheusin Silva o Piá do Agro e a...
Duas novilhas Nelore são furtadas de propriedade rural em Cambira
Duas novilhas da raça Nelore foram furtadas de uma propriedade rural localizada na Estrada Cavalo Cego, na área rural de Cambira. O caso foi...
Motorista morre após carreta sair da pista na PR-444
Um motorista morreu na noite desta terça-feira (1º) após perder o controle de uma carreta na PR-444, em Apucarana, no norte do Paraná. O...
Prefeitura de Jandaia do Sul e UFPR iniciam estudos para implantação de sistema antigranizo
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) –...