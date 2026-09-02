Quarta Verde

Prefeitura de Jandaia do Sul e UFPR iniciam estudos para implantação de sistema antigranizo
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) –...
Laborão volta a desfilar em Jandaia do Sul 50 anos após sua estreia na...
O desfile de 7 de Setembro em Jandaia do Sul terá um significado especial neste ano. José Roberto Viana, o conhecido Laborão, estará de...
Morte de casal em Jandaia: Saiba o que a Polícia Militar encontrou no local
A equipe policial militar foi acionada para comparecer ao local, após o solicitante relatar que sua vizinha, uma adolescente, havia pedido socorro, informando que...
Casal é identificado após tragédia em Jandaia do Sul
Foram identificadas as duas pessoas que morreram durante uma tragédia registrada na manhã desta terça-feira (1º), em Jandaia do Sul. As vítimas são Cristiano...
Açougueiro morre prensado por caminhonete após veículo subir na calçada em Sarandi
Um açougueiro morreu na manhã desta terça-feira (1º) após ser prensado por uma caminhonete na Avenida Londrina, em Sarandi, na região de Maringá. O...
Brigada Comunitária atende motorista após caminhonete bater em árvore caída
Uma caminhonete colidiu com uma árvore de eucalipto que caiu sobre a rodovia entre os municípios de Bom Sucesso e Itambé, na madrugada desta...
Sede do CREAS é arrombada e furtada em Jandaia do Sul
A sede do CREAS, localizada na Rua Luiz Vignoli, na região central de Jandaia do Sul, foi alvo de um furto qualificado. A ocorrência...