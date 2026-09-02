Duas novilhas Nelore são furtadas de propriedade rural em Cambira

Duas novilhas da raça Nelore foram furtadas de uma propriedade rural localizada na Estrada Cavalo Cego, na área rural de Cambira. O caso foi registrado pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (1º).
De acordo com o relato feito à PM, o proprietário, de 69 anos, compareceu ao Destacamento Policial Militar de Cambira após perceber o furto. Ao chegar ao Sítio São José, ele constatou que duas novilhas Nelore, ambas de pelagem cinza, haviam desaparecido da propriedade.
A ocorrência foi registrada como furto simples. A Polícia Militar confeccionou o Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) e registrou as informações para as providências cabíveis.