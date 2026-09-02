Jandaia do Sul abre Semana da Pátria com apresentações e convite para o desfile de 7 de Setembro

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A Semana da Pátria foi aberta oficialmente nesta terça-feira (1º), em Jandaia do Sul. O evento, realizado no Auditório Municipal, na Praça do Café, reuniu autoridades, profissionais da educação, estudantes e representantes da comunidade.
A programação é promovida pela Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Educação e Esportes, e segue até o dia 7 de Setembro, com destaque para a tradicional Passeata Cívica.
A concentração será às 8h30, na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Auto Posto Vesa, com saída prevista para as 9h.
Apresentações
A abertura contou com apresentações que destacaram o patriotismo e o amor pelo Brasil.
A Igreja Assembleia de Deus apresentou a poesia Pátria Amada, de Welton Jhon. O CEI Delfina Fornaciari Vinholli, com o Infantil 5 “C”, apresentou Brasil, Nosso Tesouro, sob orientação da professora Rosangela Vanjura.
O Lar São Francisco de Assis apresentou O Brasil que Eu Quero, ao som de Eu Te Amo, Meu Brasil, valorizando cidadania, respeito e esperança.
Encerrando as apresentações, os alunos do 5º ano “B” da Escola Municipal Olavo Bilac, orientados pela professora Patrícia Brevilato, apresentaram O Brasil no Coração – Belezas e Riquezas da Nossa Pátria, celebrando a cultura e as riquezas brasileiras.
A Prefeitura agradeceu às instituições, profissionais da educação, estudantes, professores, equipes gestoras, autoridades e colaboradores pela participação na abertura.
A comunidade está convidada a participar da Passeata Cívica no dia 7 de Setembro e celebrar a Independência do Brasil.
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