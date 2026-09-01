Prefeitura de Jandaia do Sul e UFPR iniciam estudos para implantação de sistema antigranizo

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Campus Jandaia do Sul iniciaram, nesta terça-feira (01), estudos técnicos para avaliar a viabilidade da implantação de um sistema antigranizo no município. A proposta busca desenvolver uma alternativa para reduzir os impactos provocados pelas tempestades de granizo e poderá, dependendo dos resultados dos estudos, beneficiar também municípios da região.

O primeiro encontro foi realizado de forma on-line e contou com a participação do prefeito Ditão Pupio, do vice-diretor da UFPR Campus Jandaia do Sul, José Gabriel, além de representantes envolvidos na iniciativa. A partir desta etapa, serão analisadas questões técnicas, operacionais e de viabilidade para verificar as possibilidades de implantação da tecnologia em Jandaia do Sul.

Como referência para os estudos, está sendo analisada a experiência de Chapecó, em Santa Catarina, onde já existe um sistema antigranizo em operação. A intenção é conhecer o funcionamento da tecnologia, seus resultados e as condições necessárias para avaliar uma possível aplicação no município. A parceria com a UFPR será fundamental para garantir uma análise técnica e científica antes de qualquer definição sobre a implantação.

O prefeito Ditão Pupio destacou que a iniciativa surge diante do histórico de ocorrências de granizo e dos prejuízos que fenômenos climáticos severos podem provocar. “Jandaia do Sul já enfrentou episódios de granizo que trouxeram muitos prejuízos para as famílias, para o comércio e também para o setor rural. Precisamos buscar novas tecnologias e soluções que possam ajudar a prevenir ou reduzir esses impactos. Estamos iniciando esse estudo junto com a UFPR, com muita responsabilidade, para entender a viabilidade do sistema e o que ele poderá representar para Jandaia do Sul e para nossa região”, afirmou.

Os estudos estão em fase inicial e, a partir dos levantamentos técnicos, serão definidos os próximos passos da parceria. A iniciativa integra a busca do município por soluções de inovação e prevenção voltadas à proteção da população, das propriedades e das atividades econômicas diante de eventos climáticos extremos.