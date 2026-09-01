Morte de casal em Jandaia: Saiba o que a Polícia Militar encontrou no local

A equipe policial militar foi acionada para comparecer ao local, após o solicitante relatar que sua vizinha, uma adolescente, havia pedido socorro, informando que estaria ferida por arma branca e que seu pai teria matado sua mãe.
De posse das informações, a equipe se deslocou até o endereço indicado, onde foi constatado que o portão da residência encontrava-se trancado.
Diante da situação e da possibilidade de haver vítimas no interior do imóvel, foi realizado o adentramento na residência, sendo localizadas duas pessoas caídas no interior do imóvel, em um dos quartos, posteriormente identificadas como Cristiano Aparecido de Oliveira e Glaucia Pinheiro Martins de Oliveira, sendo que o primeiro encontrava-se caído e aparentemente em óbito, abraçado ao corpo da segunda. Foi observado que ambos apresentavam grande quantidade de sangramento e lesões na região do pescoço.
Diante dos fatos, foi imediatamente solicitado apoio das equipes de socorro, as quais realizaram a avaliação das vítimas e confirmaram o óbito de ambas. Em continuidade, foi realizado o isolamento e a preservação do local, sendo acionada a Polícia Civil e demais órgãos competentes para as providências cabíveis.
A menor apresentava ferimentos leves nas mãos e nas pernas, encontrando-se em visível estado de choque e abalo emocional, não sendo possível, naquele momento, colher maiores informações acerca dos fatos.
Diante do exposto, foram adotadas as providências de praxe, como a preservação do local e o acionamento dos órgãos competentes para a realização dos procedimentos legais e periciais. Ainda, foi realizada a apreensão de duas facas, sendo uma, a princípio, utilizada pela adolescente para se defender, esta caída sobre a calçada da residência, e outra com vestígios de sangue, caída no quarto, próxima aos dois corpos.