Laborão volta a desfilar em Jandaia do Sul 50 anos após sua estreia na fanfarra

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O desfile de 7 de Setembro em Jandaia do Sul terá um significado especial neste ano. José Roberto Viana, o conhecido Laborão, estará de volta às ruas para participar do desfile com a fanfarra do Colégio Cívico Militar de Jandaia do Sul, comemorando os seus 50 anos de primeiro desfile.
A história de Laborão com a fanfarra começou há cinco décadas, quando ainda jovem participou pela primeira vez de um desfile que ficaria marcado em sua trajetória.
Hoje, morando em Florianópolis (SC), ele retorna a Jandaia do Sul para reviver essa lembrança e reencontrar a fanfarra que fez parte de sua história.
Mais do que participar de um desfile, o retorno de Laborão representa um reencontro com o passado, com as amizades e com uma tradição que marcou gerações de estudantes.
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