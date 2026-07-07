Vídeo mostra colisão entre trem e carro em Jandaia do Sul

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Um acidente envolvendo um trem e um veículo utilitário foi registrado na manhã desta terça-feira (7), em Jandaia do Sul. A colisão ocorreu nas proximidades da Emater.
Equipes da Brigada Comunitária foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida, sendo encaminhada para atendimento médico, sem gravidade.
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