Homem é detido após denúncias de ameaças com faca em Jandaia do Sul

Um homem de 19 anos foi detido pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (6), após ser denunciado por moradores por supostamente ameaçar pessoas com uma faca na Rua Antônio Dorte Filho.
Segundo a PM , diversas denúncias informavam que o suspeito, vestido com roupas pretas, caminhava pela via portando uma faca e ameaçando pessoas de forma aleatória.
Ao chegar ao local, a equipe policial localizou o indivíduo e realizou a abordagem. Conforme o registro, ao receber voz de abordagem, o homem arremessou a faca que carregava ao chão e acatou as ordens dos policiais.
O suspeito foi encaminhado à sede da 2ª Companhia da Polícia Militar de Jandaia do Sul, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP) por porte ilegal de arma branca. De acordo com a PM, o abordado se recusou a informar quem estaria ameaçando e nenhuma vítima se apresentou para formalizar representação contra ele.
Após os procedimentos legais, o jovem foi cientificado sobre a audiência preliminar e, em seguida, liberado.
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