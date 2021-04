Vias de fato na rodoviária

A equipe da Polícia Militar foi solicitada na tarde de sexta-feira (9) na Praça do Café onde estaria ocorrendo uma vias de fato entre um taxista e um transeunte.

No local, em contato com as pessoas de xxxx e xxxx, ambos moradores da cidade de Marialva, relataram que estavam passando pela rodoviária, quando um deles quebrou uma cadeira de plástico de propriedade do taxista.

Por tal motivo, entraram em discussão e passaram a ser agredidos por dois taxistas, ambos aparentando ter entre 45 e 50 anos.

Foram agredidos com taco de sinuca e socos e após as agressões os taxistas se evadiram do local em um veículo de cor branca tomando rumo ignorado. Foram realizadas rondas com intuito de localizar os demais envolvidos, porém sem êxito até o momento.

As vítimas foram devidamente orientadas.