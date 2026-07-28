Gerente registra boletim após ser ameaçado por cliente em Jandaia do Sul

Um desentendimento entre o gerente de um estabelecimento comercial e um cliente terminou com registro de boletim de ocorrência por ameaça na noite desta segunda-feira (27), em Jandaia do Sul.
De acordo com a Polícia Militar, o gerente compareceu à sede da companhia para relatar que, durante o expediente de trabalho, um cliente foi até o estabelecimento para reclamar de uma máquina de lavar roupas de 18 quilos que havia apresentado defeito.
Segundo o relato, a empresa já havia iniciado os procedimentos previstos para esse tipo de situação e informou ao cliente que o fabricante entraria em contato no dia seguinte para dar continuidade ao atendimento da garantia. No entanto, durante a conversa, as partes se desentenderam e acabaram entrando em vias de fato.
A confusão foi rapidamente contida por funcionários e clientes que estavam no local. Ainda conforme o gerente, ao deixar o estabelecimento, o cliente teria feito ameaças, afirmando que sabia onde ele morava e que iria encontrá-lo na rua para “acertar as contas”.
Diante da situação, a vítima procurou a Polícia Militar, que registrou o boletim de ocorrência e prestou as orientações cabíveis.
.