Motorista da Viação Garcia, morador de Apucarana, morre em grave acidente entre ônibus e carreta em São Paulo

Uma tragédia marcou a manhã desta terça-feira (28). Um motorista da Viação Garcia, morador de Apucarana, morreu após o ônibus que conduzia se envolver em um grave acidente com uma carreta bitrem na Rodovia Castello Branco (SP-280), no município de Porangaba, interior de São Paulo. Um passageiro também perdeu a vida na colisão.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu no quilômetro 161 da rodovia, quando, por motivos que ainda serão investigados, o coletivo atingiu a traseira de uma carreta bitrem carregada com álcool etílico. Apesar do impacto, não houve vazamento da carga perigosa.

O motorista, que trabalhava há vários anos na Viação Garcia e atuava na unidade da empresa em Londrina, era bastante conhecido entre colegas e passageiros. A morte dele foi confirmada ainda no início da manhã por um médico que atendia a ocorrência. Um passageiro também morreu no local.

Segundo informações da concessionária responsável pela rodovia, o ônibus transportava 34 passageiros. Já a Polícia Militar Rodoviária informou que o veículo seguia viagem desde Londrina com 45 ocupantes. O balanço preliminar aponta cinco pessoas com ferimentos graves, seis com ferimentos moderados e outras 21 vítimas com lesões leves ou sem ferimentos.

Equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar Rodoviária e dois helicópteros Águia participaram da operação de resgate. Durante o atendimento, a pista no sentido da capital paulista chegou a ser totalmente interditada, sendo parcialmente liberada horas depois.

A Viação Garcia informou, por meio de sua assessoria, que aguarda informações da diretoria para divulgar uma nota oficial sobre o acidente. As causas da colisão serão apuradas pelas autoridades paulistas.

Com informações do TnOnline