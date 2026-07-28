Turista morre após embarcação virar durante passeio nas Cataratas do Iguaçu

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (28) no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Uma embarcação utilizada em um passeio turístico tombou, provocando a morte de um turista holandês de 26 anos e mobilizando equipes de resgate.

De acordo com as informações divulgadas pela empresa responsável pelo passeio, a vítima fazia o passeio acompanhada de cinco familiares, todos da Holanda. O grupo havia chegado à cidade na segunda-feira (27) e tinha retorno previsto para quinta-feira (30).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h20 para atender a ocorrência de busca e salvamento aquático. Além do jovem que morreu, outras cinco pessoas estavam na embarcação no momento do acidente. Três passageiros recusaram atendimento médico por não apresentarem ferimentos, enquanto dois foram encaminhados ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck para avaliação.

Entre os hospitalizados está um homem de 49 anos, que chegou consciente, orientado e respirando sem auxílio de aparelhos. O outro paciente, genro dele, permaneceu em observação, sem necessidade de intervenção médica.

As circunstâncias que provocaram o tombamento da embarcação ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.