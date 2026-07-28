Equipe da Saúde de Marumbi encontra homem morto em residência durante visita de rotina

A morte de um homem de 46 anos mobilizou equipes da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (27), na Rua Clóvis Buranello, na região central de Marumbi.
De acordo com a PM, a equipe foi acionada pelo COPOM para prestar apoio em um atendimento de local de morte. Ao chegar à residência, os policiais encontraram a vítima, identificada pelas iniciais P. R. da S., já em óbito.
No local estavam uma agente comunitária de saúde e um médico, que informaram ter ido até a casa para uma visita de rotina ao paciente. Segundo o relato, após chamarem pelo morador e não receberem resposta, perceberam que o portão e a porta da residência estavam abertos. Ao entrarem no imóvel, encontraram o homem caído, sem sinais vitais e com rigidez cadavérica, acionando imediatamente a Polícia Militar.
Durante a verificação, os policiais não constataram sinais de arrombamento, violência ou qualquer alteração na residência que indicasse a prática de crime. Conforme o registro, não havia indícios de morte violenta.
A irmã da vítima informou à equipe que o homem enfrentava problemas de saúde relacionados ao uso frequente de entorpecentes e bebidas alcoólicas, encontrando-se debilitado nos últimos tempos.
Após a preservação do local, a Polícia Militar entrou em contato com a Polícia Judiciária. Como o médico presente já havia atestado o óbito e não foram identificados indícios de crime, foi autorizada a liberação do corpo aos familiares para os procedimentos funerários.
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