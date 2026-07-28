Prefeitura de Jandaia do Sul alerta sobre o descarte correto de pneus

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde e do Controle às Endemias, orienta a população sobre a importância do descarte correto de pneus inservíveis.
O descarte irregular favorece o acúmulo de água, criando criadouros do Aedes aegypti, transmissor da dengue, além de causar danos ao meio ambiente.
Durante as ações nos bairros, foram encontrados pneus descartados em locais inadequados, colocando em risco a saúde pública.
A Prefeitura reforça que essa prática está sujeita às penalidades previstas na Lei Municipal nº 2.908 e na Resolução CONAMA nº 416/2009, podendo, conforme o caso, configurar crime ambiental.
O descarte correto de pneus inservíveis deve ser realizado no barracão do Viveiro Municipal de Mudas.
Faça a sua parte. Descarte os pneus corretamente e ajude a manter Jandaia do Sul limpa, protegendo o meio ambiente e combatendo a dengue.
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