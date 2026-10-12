Vem aí o Primeiro Trilhão Oficial de Bom Sucesso

Princípio de incêndio atinge veículo na Rua Pirapó, em Jandaia do Sul
Um veículo Volkswagen Logus teve um princípio de incêndio por volta das 20h desta segunda-feira (12), na Rua Pirapó, em Jandaia do Sul. Um motorista...
A semana começa com tempo instável no Paraná
(Simepar) Já ocorre chuva nesta manhã, especialmente entre o Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Em algumas cidades as precipitações são fortes acompanhadas de raios....
Montana colide na traseira de carreta em Mauá da Serra
A Polícia Rodoviária Federal atendeu, às 18h45 deste domingo, um sinistro de trânsito no km 294 da BR-376, em Mauá da Serra/PR, no sentido...
Prefeitura de Jandaia do Sul realiza festa em comemoração ao Dia das Crianças
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Educação, realizou neste sábado (10) a Festa das Crianças, na Sociedade...
Acidente com scooter elétrica conduzida por menor na BR-376 acende alerta
Na noite da última quinta-feira, 08 de outubro de 2026, por volta das 22h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um sinistro do...
Polícia registra duas ocorrências de violação de domicílio em Bom Sucesso
A Polícia Militar registrou duas ocorrências de possível violação de domicílio durante a madrugada deste domingo (11), em Bom Sucesso. Os casos foram registrados...