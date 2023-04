Por volta das 20h20 deste domingo (2), um acidente envolvendo dois veículos Gol ocorreu na saída da Estrada Velha para Cambira, próximo à Casa Lar. De acordo com informações, três pessoas ficaram feridas sem gravidade e foram socorridas por equipes da Defesa Civil e SAMU de Jandaia do Sul.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente. A Polícia Militar esteve no local.