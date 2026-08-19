Bolão de Marumbi fatura quina da Mega-Sena

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Um bolão realizado em Marumbi, no Vale do Ivaí, foi premiado no concurso 3.046 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (18). A aposta acertou cinco das seis dezenas e garantiu um prêmio total de R$ 151.380,00.
As dezenas sorteadas foram 16, 23, 24, 33, 36 e 52. Ninguém acertou os seis números, fazendo com que o prêmio principal acumulasse.
Ao todo, 38 apostas acertaram cinco dezenas em todo o país. Outras 3.041 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 1.039,35.
Com o prêmio principal acumulado, a estimativa para o próximo sorteio da Mega-Sena, marcado para esta quinta-feira (20), é de R$ 50 milhões.
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