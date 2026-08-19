Tragédia no Paraná: 23 morrem em acidente com ônibus da Saúde

1968
Foto PRF
Um grave acidente entre um micro-ônibus e uma carreta deixou 23 pessoas mortas na madrugada desta quarta-feira (19), na BR-373, em Ipiranga, na região dos Campos Gerais do Paraná. A ocorrência mobilizou equipes de emergência e provocou a interdição total da rodovia.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 3h30, na altura do km 209. A maior parte das vítimas estava em um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Imbituva, que transportava pacientes com destino a hospitais da Grande Curitiba. O motorista da carreta também morreu.
As informações preliminares apontam que a carreta seguia no sentido Carambeí–Prudentópolis quando teria invadido a pista contrária e atingido frontalmente o micro-ônibus. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.
Os cinco feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais de Ponta Grossa. Equipes da PRF, da concessionária Via Araucária, do Samu e do Corpo de Bombeiros atuaram no atendimento da ocorrência.
Até a última atualização, a BR-373 permanecia totalmente interditada no trecho para o atendimento da ocorrência e os trabalhos de remoção dos veículos e das vítimas. A identificação oficial das vítimas ainda não havia sido divulgada.
Compartilhar