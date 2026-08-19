Alunos do Colégio São Marcos promovem oficinas e atividades no Lar São Francisco

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Os alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio São Marcos , juntamente com a professora Bruna desenvolveram um projeto de extensão no Lar São Francisco, promovendo diversas oficinas e atividades com as crianças e adolescentes da instituição.

A iniciativa teve como objetivo proporcionar momentos de aprendizado, interação e troca de experiências, trabalhando o tema “Tipos de Instituições” de forma prática e significativa.

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