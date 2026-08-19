Idoso perde R$ 33 mil após golpe de falsa consultoria financeira em Cambira

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Um homem de 65 anos procurou a Polícia Militar após perceber que havia sido vítima de um golpe envolvendo uma suposta consultoria financeira em Cambira. O caso foi registrado na tarde de terça-feira (18), na região central da cidade.
Segundo o relato da vítima, no dia 12 de agosto, ele realizou duas transações bancárias após receber orientações por meio do WhatsApp de pessoas que se apresentavam como representantes de uma empresa de consultoria financeira.
Segundo a PM,  a vítima informou que efetuou dois pagamentos totalizado o valor de R$ 33 mil.
Conforme as orientações recebidas, os pagamentos seriam destinados à quitação de dois empréstimos consignados e, posteriormente, possibilitariam o cancelamento de cartões de crédito.
No entanto, ao consultar o aplicativo oficial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o homem constatou que os empréstimos continuavam sem quitação. Depois disso, o contato com a pessoa que havia realizado as orientações foi interrompido.
Diante da situação, ele percebeu que havia sido vítima de uma possível fraude financeira e acionou a Polícia Militar. O caso foi registrado como estelionato e deverá ser investigado pelas autoridades competentes.
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